Traversos Trio, Parc de Procé, Nantes
Traversos Trio, Parc de Procé, Nantes dimanche 28 juin 2026.
Traversos Trio Dimanche 28 juin, 16h15 Parc de Procé Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T16:15:00+02:00 – 2026-06-28T16:45:00+02:00
Fin : 2026-06-28T16:15:00+02:00 – 2026-06-28T16:45:00+02:00
Claire, Lison et Maud interpèteront des oeuvres de compositeurs français (Boismortier, Montéclair) et allemands (Quantz, Telemann) du début du XVIIIème siècle.
Le « traverso » est la flûte traversière baroque en bois (buis ou ébène).
Parc de Procé Boulevard des Anglais, Nantes Nantes 44036 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire
Musique baroque Musique baroque Flûte traversière
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