Traversos Trio, Parc potager de la Fournillière, Nantes
Traversos Trio, Parc potager de la Fournillière, Nantes dimanche 28 juin 2026.
Traversos Trio Dimanche 28 juin, 15h00 Parc potager de la Fournillière Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T15:30:00+02:00
Claire, Lison et Maud interpèteront des oeuvres de compositeurs français (Boismortier, Montéclair) et allemands (Quantz, Telemann) du début du XVIIIème siècle.
Le « traverso » est la flûte traversière baroque en bois (buis ou ébène).
Parc potager de la Fournillière Rue Jules Piédeleu, Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire
Musique baroque Musique baroque Flûte traversière
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