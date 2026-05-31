Traversos Trio, Parc potager de la Fournillière, Nantes

Traversos Trio Dimanche 28 juin, 15h00 Parc potager de la Fournillière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T15:30:00+02:00

Claire, Lison et Maud interpèteront des oeuvres de compositeurs français (Boismortier, Montéclair) et allemands (Quantz, Telemann) du début du XVIIIème siècle.

Le « traverso » est la flûte traversière baroque en bois (buis ou ébène).

Parc potager de la Fournillière Rue Jules Piédeleu, Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire

Musique baroque Musique baroque Flûte traversière