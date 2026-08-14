Trélissac en fête Place Napoleon Magne Trélissac

Informations pratiques

Trélissac

Trélissac en fête

Place Napoleon Magne Place Napoléon Magne Trélissac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16

Le Comité des fêtes de Trélissac vous donne rendez-vous place Napoléon Magne pour trois jours de festivités du 14 au 16 août.

Manèges et attractions foraines tout au long du weekend.

Le Comité des fêtes de Trélissac vous donne rendez-vous place Napoléon Magne pour trois jours de festivités du 14 au 16 août.

Marché gourmand le vendredi 14 à partir de 19h, suvi d’une soirée DJ Ludo sur le thème des années 80.

Vide-greniers le samedi 15 à partir de 7h, puis dépôt de gerbe aux Monuments aux Morts à 12h. Spectacle à 18h. Soirée moules-frites à partir de 19h, sur réservation au 06 01 17 34 34 ou au 06 15 71 57 59, suivi d’un bal.

Exposition de voitures anciennes le dimanche 16 dès 10h, spectacle de magie et jonglerie à 18h, marché gourmand à 19h et spectacle à 22h30.

Manèges et attractions foraines tout au long du weekend. .

Place Napoleon Magne Place Napoléon Magne Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 17 34 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Trélissac en fête

The Trélissac Festival Committee invites you to Place Napoléon Magne for three days of festivities from August 14 to 16.

Carousels and carnival rides will be available all weekend long.

L’événement Trélissac en fête Trélissac a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux