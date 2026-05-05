Tremplin Morgane / Taol-lañs Morgane, Ty Anna Tavarn, Roazhon

Tremplin Morgane / Taol-lañs Morgane Dimanche 17 mai, 14h00 Ty Anna Tavarn Il-ha-Gwilen
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-17T14:00:00+02:00 – 2026-05-17T16:00:00+02:00
Skeudenn Bro Roazhon, Ty Anna et la brasserie Lancelot vous présentent le Tremplin Morgane, un concours de musique à danser ouvert à tou·e·te·s/ Le groupe / duo vainqueur se produira pendant Yaouank en 2026 ! Inscription obligatoire : civikdaou@skeudenn.bzh
Skeudenn Bro Roazhon, Ty Anna ha Lancelot a zo laouen da ginnig deoc’h ar bloaz-mañ c’hoazh an taol-lañs Morgane, ur c’hoñkour sonerezh da zañsal digor d’an holl ! Ar re a vo bet ar maout ganto a sono da vare Yaouank e 2026 ! Ret eo en em enskrivañ : civikdaou@skeudenn.bzh
2e g.m (14h)
Digoust – gratuit
Ty Anna Tavarn 19 place Sainte-Anne Rennes Roazhon 35000 Kreiz Il-ha-Gwilen Rannvro Breizh civikdaou@skeudenn.bzh
