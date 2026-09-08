Tremplin Mouvement, Pavillon de la danse contemporain, Genève
samedi 26 septembre 2026 · Pavillon de la danse contemporain · Genève
Informations pratiques
Tremplin Mouvement Samedi 26 septembre, 19h00 Pavillon de la danse contemporain
Tarifs à choix spécial Tremplin Mouvement : 15.- / 10.- / 5.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T19:00:00+02:00 – 2026-09-26T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T19:00:00+02:00 – 2026-09-26T20:00:00+02:00
Tremplin Mouvement
en partenariat avec Creative BPM
Le Tremplin Mouvement est une soirée où des danseuses et chorégraphes émergentes issues des cultures street et clubbing présentent des performances courtes. Quinze minutes pour tester une première création, expérimenter de nouvelles formes et visibiliser une scène en ébullition.
La soirée est organisée par Creative BPM, une plateforme genevoise qui œuvre à mettre en lumière et amplifier les voix féminines issues des cultures populaires afro-américaines. À travers ses actions, elle soutient des pratiques artistiques qui participent à redéfinir les cultures street et clubbing, en questionnant les représentations dominantes et les dynamiques de genre.
Pavillon de la danse contemporain Place Sturm Genève 1207 Cité Genève https://pavillon-adc.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://pavillon-adc.ch/spectacle/tremplin-mouvement-creative-bpm-26-27/ »}]
Soirée de performances par des chorégraphes et danseuses émergentes issues des cultures street et clubbing.
© Kenza Wadimoff
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