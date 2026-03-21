Trésor du jour, découverte d’un objet de l’exposition Sacrés Trésors

11 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 11:00:00

fin : 2026-08-19 11:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Chaque mercredi à 11h, du 15 juillet au 19 août.

L’histoire et les secrets d’une œuvre ou d’un objet révélé par un.e guide. Qu’ils soient grands, petits, précieux ou du quotidien, chaque objet présenté dans l’exposition Sacrés Trésors! est porteur d’une histoire qui lui est propre. Parfois étonnante ou touchante, le/la guide vous en dira plus sur certains de ces objets.

RDV dans la Galerie du Cloître.

Tarif Présentation inclue dans le paiement de l’entrée de l’exposition. .

11 Rue de Vannes Sainte-Anne-d’Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 55 23

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English :

L’événement Trésor du jour, découverte d’un objet de l’exposition Sacrés Trésors Sainte-Anne-d’Auray a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon