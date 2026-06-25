Trésors de nos villages Art Roman Eglise Saint Jean-Baptiste Saint-Jean-de-Trézy

Informations pratiques

Saint-Jean-de-Trézy

Trésors de nos villages Art Roman

Eglise Saint Jean-Baptiste 1 Route de Saint-Jean Saint-Jean-de-Trézy Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Durant la balade, votre guide de l’association Guides en Morvan vous fera découvrir l’histoire du village, ainsi que sa faune et sa flore.

Cette balade est ouverte à tous (conseillé à partir de 8 ans).

Equipez-vous de chaussures adaptées, d’une bouteille d’eau et d’une casquette/chapeau selon les conditions météo.

Les chiens tenus en laisse, sont acceptés.

Rendez-vous devant l’église Saint Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-Trézy.

Le départ est à 14h30 précise, merci de vous rendre 15 minutes avant le rendez-vous afin que le guide pointe tous les randonneurs. .

Eglise Saint Jean-Baptiste 1 Route de Saint-Jean Saint-Jean-de-Trézy 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 80 38 welcome@autun-tourisme.com

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English : Trésors de nos villages Art Roman

L’événement Trésors de nos villages Art Roman Saint-Jean-de-Trézy a été mis à jour le 2026-06-25 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II