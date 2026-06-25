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AGENDA · Brion

Trésors de nos villages Lavoirs Le Bourg Brion

mardi 15 septembre 2026 · Le Bourg · Brion

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Le Bourg
Adresse
Eglise Saint-Pierre
Ville
71190 Brion
Département
Saône-et-Loire
Tarif
8 8 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Brion

Trésors de nos villages Lavoirs

Le Bourg Eglise Saint-Pierre Brion Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 14:30:00
fin : 2026-09-15

Date(s) :
2026-09-15

Durant la balade, votre guide de l’association Guides en Morvan vous fera découvrir l’histoire du village, ainsi que sa faune et sa flore.

Cette balade est ouverte à tous (conseillé à partir de 8 ans).
Equipez-vous de chaussures adaptées, d’une bouteille d’eau et d’une casquette/chapeau selon les conditions météo.
Les chiens tenus en laisse, sont acceptés.

Rendez-vous devant l’église de Brion.
Le départ est à 14h30 précise, merci de vous rendre 15 minutes avant le rendez-vous afin que le guide pointe tous les randonneurs.   .

Le Bourg Eglise Saint-Pierre Brion 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 80 38  welcome@autun-tourisme.com

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English : Trésors de nos villages Lavoirs

L’événement Trésors de nos villages Lavoirs Brion a été mis à jour le 2026-06-25 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II