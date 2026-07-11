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AGENDA · Brion

Escales en scène Brion

dimanche 9 août 2026 · Brion

Escales en scène Brion

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
86160 Brion
Département
Vienne
Tarif

Brion

Escales en scène

Salle des fêtes Brion Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 20:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

PROGRAMME À CONFIRMER

20h Planète HO   .

Salle des fêtes Brion 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 25 38 05  ciedelatrace@gmail.com

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English : Escales en scène

L’événement Escales en scène Brion a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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