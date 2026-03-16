Trésors du haut de plage

Pirou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-07-21 12:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Dans le cadre de l’opération Plages vivantes et avec le soutien de la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche, le CPIE du Cotentin vous propose une visite découverte des richesses naturelles du haut de plage. Savez-vous reconnaître les oeufs de raie, de roussette, de bulot ? Savez-vous que les puces de mer font des terriers ? Cette sortie vous permettra d’en savoir plus sur cet écosystème et son importance pour la protection du littoral. Gratuit. Lieu de RDV transmis lors de l’inscription obligatoire, en ligne https://www.cpiecotentin.com/ ou par téléphone au 02 33 46 37 06. .

Pirou 50770 Manche Normandie +33 2 33 46 37 06 accueil@cpiecotentin.com

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English : Trésors du haut de plage

L’événement Trésors du haut de plage Pirou a été mis à jour le 2026-03-16 par Côte Ouest Centre Manche