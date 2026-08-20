Tressage végétal Le Pré La Chapelle-Hermier

samedi 12 septembre 2026 · Le Pré · La Chapelle-Hermier

Informations pratiques

La Chapelle-Hermier

Tressage végétal

Le Pré Lac du Jaunay La Chapelle-Hermier Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :

2026-09-12

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Le Pré Lac du Jaunay La Chapelle-Hermier 85220 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 69 80

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English :

L’événement Tressage végétal La Chapelle-Hermier a été mis à jour le 2026-08-20 par CDT85