AGENDA · La Chapelle-Hermier
Tressage végétal Le Pré La Chapelle-Hermier
samedi 12 septembre 2026 · Le Pré · La Chapelle-Hermier
Informations pratiques
La Chapelle-Hermier
Tressage végétal
Le Pré Lac du Jaunay La Chapelle-Hermier Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 12:00:00
Date(s) :
2026-09-12
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Le Pré Lac du Jaunay La Chapelle-Hermier 85220 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 69 80
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English :
L’événement Tressage végétal La Chapelle-Hermier a été mis à jour le 2026-08-20 par CDT85
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