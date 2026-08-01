Informations pratiques

Chemilly

Tress’Allier Rando pédestre et VTT

Chemilly Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 08:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

2 parcours pédestres 9-15 km et 2 parcours VTT 27-50 km. Ravito barbecue, apportez vos gobelets.

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Chemilly 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes acpc.chemilly@yahoo.fr

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English :

2 hiking trails (9–15 km) and 2 mountain bike trails (27–50 km). Barbecue refreshment station—please bring your own cups.

L’événement Tress’Allier Rando pédestre et VTT Chemilly a été mis à jour le 2026-08-12 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région