lundi 31 août 2026 · Rue du Boberil, square des Cloteaux · Rennes

Informations pratiques

Tri-troc mobile Rue du Boberil, square des Cloteaux Rennes 31 août – 5 septembre Ille-et-Vilaine

Quartier Bréquigny

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-31T13:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-05T17:00:00.000+02:00

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Rue du Boberil, square des Cloteaux Rue du Boberil,Rennes Bréquigny Rennes 35238 Ille-et-Vilaine



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