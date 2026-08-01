Tri-troc mobile, Rue du Boberil, square des Cloteaux, Rennes

lundi 31 août 2026 · Rue du Boberil, square des Cloteaux · Rennes

Informations pratiques

Tri-troc mobile 31 août – 5 septembre Rue du Boberil, square des Cloteaux Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-31T13:00:00+02:00 – 2026-08-31T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-05T10:00:00+02:00 – 2026-09-05T17:00:00+02:00

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Rue du Boberil, square des Cloteaux Rue du Boberil,Rennes Rennes 35238 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne

Quartier Bréquigny