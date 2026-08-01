AGENDA · Rennes
Tri-troc mobile, Rue du Boberil, square des Cloteaux, Rennes
lundi 31 août 2026 · Rue du Boberil, square des Cloteaux · Rennes
Informations pratiques
Tri-troc mobile 31 août – 5 septembre Rue du Boberil, square des Cloteaux Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-31T13:00:00+02:00 – 2026-08-31T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-05T10:00:00+02:00 – 2026-09-05T17:00:00+02:00
Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.
Rue du Boberil, square des Cloteaux Rue du Boberil,Rennes Rennes 35238 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne
Quartier Bréquigny
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