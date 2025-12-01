Tri-troc mobile, Rue du Morbihan, à l’angle de l’allée de Quiberon Rennes
Tri-troc mobile Rue du Morbihan, à l’angle de l’allée de Quiberon Rennes 22 – 27 juin Ille-et-Vilaine
Quartier La Bellangerais
Je trie, je troque dans mon quartier. Lundi, 13 h à 18 h, mardi au vendredi, 11 h à 18 h et samedi, 10 h à 17 h. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-22T13:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-27T17:00:00.000+02:00
Rue du Morbihan, à l’angle de l’allée de Quiberon Rue du Morbihan, Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine