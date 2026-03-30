Triathlon Champ’man Stade Paul Chandon Épernay

Triathlon Champ’man

Stade Paul Chandon Allée de Cumières Épernay Marne

Tarif : 55 – 55 – 170 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

2 km de natation

85 km vélo

21 km course à piedTout public

Ce triathlon longue distance est organisé chaque année par Epernay Triathlon Pays de Champagne.

3 formats d’épreuves et 1 format pour enfants sont proposés

– Format S 670m de natation dans la Marne, 22 km de cyclisme en plein cœur du vignoble, 5 km course à pied sur les chemins arborés des bords de Marne

– Format M 2 km de natation dans la Marne, 49 km de cyclisme en plein cœur du vignoble, 10 km course à pied sur les chemins arborés des bords de Marne et un passage avenue de Champagne

– Format L 2 km de natation dans la Marne, 94 km de cyclisme en plein cœur du vignoble, 21 km course à pied sur les chemins arborés des bords de Marne et un passage avenue de Champagne

– Champ’Kids (duathlon réservé aux enfants jusqu’à 15 ans) distances des épreuves adaptées en fonction de l’âge de l’enfant. .

Stade Paul Chandon Allée de Cumières Épernay 51200 Marne Grand Est

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English : Triathlon Champ’man

2 km swimming

85 km cycling

21 km running

L’événement Triathlon Champ’man Épernay a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme Epernay en Champagne