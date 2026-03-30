Triathlon Champ’man Stade Paul Chandon Épernay
Triathlon Champ’man Stade Paul Chandon Épernay dimanche 14 juin 2026.
Triathlon Champ’man
Stade Paul Chandon Allée de Cumières Épernay Marne
Tarif : 55 – 55 – 170 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
2 km de natation
85 km vélo
21 km course à piedTout public
Ce triathlon longue distance est organisé chaque année par Epernay Triathlon Pays de Champagne.
3 formats d’épreuves et 1 format pour enfants sont proposés
– Format S 670m de natation dans la Marne, 22 km de cyclisme en plein cœur du vignoble, 5 km course à pied sur les chemins arborés des bords de Marne
– Format M 2 km de natation dans la Marne, 49 km de cyclisme en plein cœur du vignoble, 10 km course à pied sur les chemins arborés des bords de Marne et un passage avenue de Champagne
– Format L 2 km de natation dans la Marne, 94 km de cyclisme en plein cœur du vignoble, 21 km course à pied sur les chemins arborés des bords de Marne et un passage avenue de Champagne
– Champ’Kids (duathlon réservé aux enfants jusqu’à 15 ans) distances des épreuves adaptées en fonction de l’âge de l’enfant. .
Stade Paul Chandon Allée de Cumières Épernay 51200 Marne Grand Est
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English : Triathlon Champ’man
2 km swimming
85 km cycling
21 km running
L’événement Triathlon Champ’man Épernay a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme Epernay en Champagne
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