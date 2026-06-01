TRIATHLON CROSS TRIATHLON ET SWIMRUN DE BOUZIGUES Bouzigues
TRIATHLON CROSS TRIATHLON ET SWIMRUN DE BOUZIGUES Bouzigues dimanche 7 juin 2026.
Bouzigues
TRIATHLON CROSS TRIATHLON ET SWIMRUN DE BOUZIGUES
Bouzigues Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
L’association Loupian Tri Nature organise, avec le concours de la Ville de Bouzigues, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, son Cross Triathlon et Swimrun le dimanche 7 juin. 6 courses figurent au programme
Cross Triathlon
– M Solo et relais
Ouverture parc à vélo 8h15 à 8h50 Départ 9h 1400 m natation 30 km VTT 9 km course à pied
– S Solo et relais
Ouverture parc à vélo 8h15 à 8h50 Départ 9h30 700 m natation 16 km VTT 4,5 km course à pied
– XS
Ouverture parc à vélo 11h45 à 12h05 Départ 12h15 300 m natation 4,5 km VTT 2 km course à pied
– Jeunes 2 J2
Ouverture parc à vélo 11h45 à 12h05 Départ 13h30 150 m natation 2 km VTT 1,4 km course à pied
Swimrun
– S Solo ou Duo Départ 15h Natation 1800 m course à pied 8,5 km par portions
– J2 Solo Départ 14h30 Natation 170 m course à pied 400 m par portions
Podiums
13h45 Cross Triathlon
17h00 Swimrun .
Bouzigues 34140 Hérault Occitanie
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English :
L’événement TRIATHLON CROSS TRIATHLON ET SWIMRUN DE BOUZIGUES Bouzigues a été mis à jour le 2026-05-28 par 34 HERAULT SPORT
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