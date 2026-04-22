CONCERT DE FIUMINALE, CHANTS CORSES Bouzigues

Bouzigues

CONCERT DE FIUMINALE, CHANTS CORSES

14 Place de la Victoire, Bouzigues Hérault

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Le duo corse Fiuminale, formé par Maxime Merlandi et Jean-Philippe Guissani, s’appuie sur une longue carrière et des collaborations prestigieuses pour faire rayonner la polyphonie corse à l’international. Sur scène, leurs deux voix offrent un chant à la fois puissant et intime, créant une expérience musicale profonde et un lien authentique avec le public.

Avec plus de quarante années de scène et plus de 2000 concerts donnés en France et à l’étranger, Maxime Merlandi et Jean-Philippe Guissani incarnent aujourd’hui l’essence du chant corse. Leur duo, Fiuminale, s’inscrit dans la continuité d’un parcours riche, notamment marqué par l’aventure du quatuor Barbara Furtuna, formation majeure qui a contribué à faire rayonner la polyphonie corse à l’international.Au fil de leurs projets, les deux artistes ont collaboré avec L’Arpeggiata, Placido Domingo, Roberto Alagna, Constantinople, Bélem ou encore Zadeja, et se sont produits dans plus de trente pays, sur des scènes prestigieuses telles que le Carnegie Hall de New York, le Konzerthaus de Berlin ou la Salle Pleyel à Paris.Sur scène, Fiuminale propose un chant puissant et intime où deux voix s’élèvent, se répondent et s’unissent. Chaque récital devient un moment de partage, porté par un dialogue sensible avec le public. Les harmonies, la vibration des voix et la sobriété du geste musical offrent une expérience profonde un voyage intérieur autant qu’un lien collectif, authentique et vibrant. .

14 Place de la Victoire, Bouzigues 34140 Hérault Occitanie +33 4 95 37 64 21 bfprod@orange.fr

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English :

The Corsican duo Fiuminale, formed by Maxime Merlandi and Jean-Philippe Guissani, draw on a long career and prestigious collaborations to bring Corsican polyphony to the international stage. On stage, their two voices offer powerful yet intimate vocals, creating a profound musical experience and an authentic bond with the audience.

L’événement CONCERT DE FIUMINALE, CHANTS CORSES Bouzigues a été mis à jour le 2026-04-22 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE