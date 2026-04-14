L’étang fait son cinéma, Musée de l’Étang de Thau, Bouzigues

L’étang fait son cinéma Samedi 23 mai, 20h00 Musée de l’Étang de Thau Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

L’Association des Amis du Musée de l’Etang de Thau et le musée vous invitent à une soirée exceptionnelle de projection de films patrimoniaux, présentés par l’Institut Jean Vigo, et mis en musique en direct par le percussionniste Thierry Gomar, au vibraphone.

20h30 : Films courts d’amateurs tournés autour de l’étang de Thau.

21h30 : Entr’actes

22h00 : Films courts de Jean Painlevé, pionnier du cinéma scientifique français.

Une immersion poétique entre images d’archives et musique live. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Tout public.

Musée de l’Étang de Thau Quai du Port, 34140 Bouzigues, France Bouzigues 34140 Hérault Occitanie 0467783357 https://patrimoine.agglopole.fr/musee-de-letang-de-thau Lieu vivant de rencontres des cultures locales, le musée permet de découvrir le travail des conchyliculteurs appelés « les paysans de la mer » et des pêcheurs. Il présente la mémoire de l’étang en associant les informations scientifiques, archéologiques, historiques, techniques provenant des recherches de différents instituts et universités. Chose exceptionnelle pour la région, les objets sont mis en scène.

L’Association des Amis du Musée de l’Etang de Thau et le musée vous invitent à une soirée exceptionnelle de projection de films patrimoniaux, présentés par l’Institut Jean Vigo, et mis en musique en …

DR Thierry Gomar