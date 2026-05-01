Bouzigues

L’ÉTANG FAIT SON CINÉMA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

Quai du port de pêche Bouzigues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Ciné-concert au musée l’Association des Amis du Musée de l’Etang de Thau et le musée de l’étang de Thau Louis Higounet vous invitent à une soirée de projection de films patrimoniaux, présentés par l’Institut Jean Vigo, mis en musique par le percussionniste Thierry Gomar, au vibraphone.20h30 à 21h30 projection de films amateurs tournés autour de l’étang de Thau21h30 entr’actes22h projection de courts-métrages de Jean Painlevé .

Quai du port de pêche Bouzigues 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 78 33 57 musee.etang@agglopole.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement L’ÉTANG FAIT SON CINÉMA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES Bouzigues a été mis à jour le 2026-04-30 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE