L’ÉTANG FAIT SON CINÉMA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES Bouzigues
L’ÉTANG FAIT SON CINÉMA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES Bouzigues samedi 23 mai 2026.
Bouzigues
L’ÉTANG FAIT SON CINÉMA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Quai du port de pêche Bouzigues Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Ciné-concert au musée l’Association des Amis du Musée de l’Etang de Thau et le musée de l’étang de Thau Louis Higounet vous invitent à une soirée de projection de films patrimoniaux, présentés par l’Institut Jean Vigo, mis en musique par le percussionniste Thierry Gomar, au vibraphone.20h30 à 21h30 projection de films amateurs tournés autour de l’étang de Thau21h30 entr’actes22h projection de courts-métrages de Jean Painlevé .
Quai du port de pêche Bouzigues 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 78 33 57 musee.etang@agglopole.fr
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L’événement L’ÉTANG FAIT SON CINÉMA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES Bouzigues a été mis à jour le 2026-04-30 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
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