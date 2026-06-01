Triathlon de Baye lieu dit étang de Baye Bazolles

Bazolles

Triathlon de Baye

lieu dit étang de Baye Etang de Baye Bazolles Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:30:00

fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Que vous soyez compétiteur aguerri ou en quête d’un nouveau défi, venez profiter d’un cadre exceptionnel et d’une ambiance conviviale pour participer à la 4ème édition du Triathlon de Baye .

lieu dit étang de Baye Etang de Baye Bazolles 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté asavauzellestriathlon@gmail.com

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English :

L’événement Triathlon de Baye Bazolles a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Coeur de Nièvre