Triathlon de Baye lieu dit étang de Baye Bazolles
Triathlon de Baye lieu dit étang de Baye Bazolles dimanche 7 juin 2026.
Bazolles
Triathlon de Baye
lieu dit étang de Baye Etang de Baye Bazolles Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:30:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Que vous soyez compétiteur aguerri ou en quête d’un nouveau défi, venez profiter d’un cadre exceptionnel et d’une ambiance conviviale pour participer à la 4ème édition du Triathlon de Baye .
lieu dit étang de Baye Etang de Baye Bazolles 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté asavauzellestriathlon@gmail.com
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L’événement Triathlon de Baye Bazolles a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Coeur de Nièvre