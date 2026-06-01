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Triathlon de Baye lieu dit étang de Baye Bazolles

Triathlon de Baye lieu dit étang de Baye Bazolles

Triathlon de Baye lieu dit étang de Baye Bazolles dimanche 7 juin 2026.

Lieu : lieu dit étang de Baye

Adresse : Etang de Baye

Ville : 58110 Bazolles

Département : Nièvre

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Bazolles

Triathlon de Baye

lieu dit étang de Baye Etang de Baye Bazolles Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:30:00
fin : 2026-06-07 19:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Que vous soyez compétiteur aguerri ou en quête d’un nouveau défi, venez profiter d’un cadre exceptionnel et d’une ambiance conviviale pour participer à la 4ème édition du Triathlon de Baye   .

lieu dit étang de Baye Etang de Baye Bazolles 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   asavauzellestriathlon@gmail.com

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English :

L’événement Triathlon de Baye Bazolles a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Coeur de Nièvre