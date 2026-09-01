Triathlon de la Côte des Légendes #4 Kerlouan
dimanche 20 septembre 2026 · Kerlouan
Informations pratiques
Kerlouan
Triathlon de la Côte des Légendes #4
Camping Municipal de Rudoloc Kerlouan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Format XS ouvert à 150 participants à partir de 12 ans. Le départ sera donné à 10h de la plage de Nodeven-Rudoloc 400 m de natation 9,2 km de vélo et 2,8 km de CAP.
Format S Individuel ouvert à 290 participants à partir de 16 ans. Le départ sera donné à 14h de la plage de Nodeven-Rudoloc 750 m de natation 22,6 km de vélo (2 boucles) et 5 km de CAP (2 boucles).
Format S en relais ouvert à 30 équipes (2 ou 3) à partir de 14 ans. Le départ sera donné à 14h de la plage de Nodeven-Rudoloc Le parcours est le même que celui du format S individuel. .
Camping Municipal de Rudoloc Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 6 08 69 49 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Triathlon de la Côte des Légendes #4 Kerlouan a été mis à jour le 2026-08-21 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
À voir aussi à Kerlouan (Finistère)
- Atelier de cyanotype à Meneham Kerlouan 12 septembre 2026
- Yoga à la Plage Kerlouan 13 septembre 2026
- Yoga à la Plage Kerlouan 16 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine route de la chapelle Kerlouan 19 septembre 2026
- Yoga à la Plage Kerlouan 20 septembre 2026