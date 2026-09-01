Informations pratiques

Kerlouan

Triathlon de la Côte des Légendes #4

Camping Municipal de Rudoloc Kerlouan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Format XS ouvert à 150 participants à partir de 12 ans. Le départ sera donné à 10h de la plage de Nodeven-Rudoloc 400 m de natation 9,2 km de vélo et 2,8 km de CAP.

Format S Individuel ouvert à 290 participants à partir de 16 ans. Le départ sera donné à 14h de la plage de Nodeven-Rudoloc 750 m de natation 22,6 km de vélo (2 boucles) et 5 km de CAP (2 boucles).

Format S en relais ouvert à 30 équipes (2 ou 3) à partir de 14 ans. Le départ sera donné à 14h de la plage de Nodeven-Rudoloc Le parcours est le même que celui du format S individuel. .

Camping Municipal de Rudoloc Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 6 08 69 49 13

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English :

L’événement Triathlon de la Côte des Légendes #4 Kerlouan a été mis à jour le 2026-08-21 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne