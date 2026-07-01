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AGENDA · Saint-Barthélemy-de-Vals

Triathlon des collines Saint-Barthélemy-de-Vals

dimanche 19 juillet 2026 · Saint-Barthélemy-de-Vals

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Lac des Vernets
Ville
26240 Saint-Barthélemy-de-Vals
Département
Drôme
Tarif
20 20 75 Tarifs spéciaux pour les courses jeunes.

Saint-Barthélemy-de-Vals

Triathlon des collines

Lac des Vernets Saint-Barthélemy-de-Vals Drôme

Tarif : 20 – 20 – 75 EUR

Tarifs spéciaux pour les courses jeunes.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 08:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Une manifestation ouverte à tous, pour les initiés comme pour les débutants avec des différents formats de course. Familiale et conviviale avec ses courses prévues aussi pour les enfants. Tous sur le ligne de départ 3,2,1 osez et partez !!
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Lac des Vernets Saint-Barthélemy-de-Vals 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   tc2r26@gmail.com

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English :

An event open to everyone—from experienced runners to beginners—featuring a variety of race formats. It’s a family-friendly and welcoming event, with races planned for children as well. Everyone to the starting line: 3, 2, 1—go for it and take off!!

L’événement Triathlon des collines Saint-Barthélemy-de-Vals a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche