Triathlon des collines Saint-Barthélemy-de-Vals
dimanche 19 juillet 2026 · Saint-Barthélemy-de-Vals
Informations pratiques
Saint-Barthélemy-de-Vals
Triathlon des collines
Lac des Vernets Saint-Barthélemy-de-Vals Drôme
Tarif : 20 – 20 – 75 EUR
Tarifs spéciaux pour les courses jeunes.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 08:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Une manifestation ouverte à tous, pour les initiés comme pour les débutants avec des différents formats de course. Familiale et conviviale avec ses courses prévues aussi pour les enfants. Tous sur le ligne de départ 3,2,1 osez et partez !!
.
Lac des Vernets Saint-Barthélemy-de-Vals 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes tc2r26@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An event open to everyone—from experienced runners to beginners—featuring a variety of race formats. It’s a family-friendly and welcoming event, with races planned for children as well. Everyone to the starting line: 3, 2, 1—go for it and take off!!
L’événement Triathlon des collines Saint-Barthélemy-de-Vals a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche