Triathlon des Kronos Grand Jard Châlons-en-Champagne
Triathlon des Kronos Grand Jard Châlons-en-Champagne dimanche 10 mai 2026.
Triathlon des Kronos
Grand Jard Avenue du Maréchal Leclerc Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 20 – 20 – 60 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Tout public
La team Kronos vous propose le 24ème triathlon de Chalons en Champagne.
4 épreuves au programme
– Le Duathlon enfants
– Le triathlon XS
– Le triathlon S en individuel et en relais
– Le triathlon M en individuel et en relais .
Grand Jard Avenue du Maréchal Leclerc Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Triathlon des Kronos
L’événement Triathlon des Kronos Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-03-07 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne