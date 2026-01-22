Triathlon des Kronos Grand Jard Châlons-en-Champagne

Triathlon des Kronos

Grand Jard Avenue du Maréchal Leclerc Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 20 – 20 – 60 EUR

Début : 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

2026-05-10

La team Kronos vous propose le 24ème triathlon de Chalons en Champagne.

4 épreuves au programme

– Le Duathlon enfants

– Le triathlon XS

– Le triathlon S en individuel et en relais

– Le triathlon M en individuel et en relais .

