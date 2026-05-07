Lure

Triathlon des Sapeurs-Pompiers

Lure Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

‍♂️ ‍♂️ ‍♂️Le dimanche 7 juin 2026, la Haute-Saône accueillera le Championnat de France de Triathlon des Sapeurs-Pompiers.

Organisé par l’UDSP 70 et le SDIS 70, cet événement national réunira les meilleurs triathlètes sapeurs-pompiers venus de toute la France pour une compétition placée sous le signe du dépassement de soi, de l’engagement et de la fraternité.

Le championnat s’inscrit dans le cadre du Triathlon de la Saline, organisé le week-end des 6 et 7 juin 2026 par Lure Triathlon, sur la base de loisirs de la Saline à Lure.

Une journée sportive et conviviale au cœur de la Haute-Saône, qui verra s’affronter les sapeurs-pompiers les plus complets de France. .

Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Triathlon des Sapeurs-Pompiers

L’événement Triathlon des Sapeurs-Pompiers Lure a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE