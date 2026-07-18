Informations pratiques

Étretat

Triathlon d’Etretat

Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 08:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Sport, convivialité et bonne humeur sont au rendez-vous avec le Triathlon des Amis d’Étretat ! Constituez votre duo mixte et relevez trois défis un scramble de golf sur 9 trous, une régate de périssoires et une partie de pétanque. Une journée placée sous le signe du partage, qui se clôturera par une remise des prix au Pôle nautique.

Inscriptions

Golf contact@golfdetretat.fr 02 35 27 04 89

Régate de périssoires et concours de boules (gratuit) www.amisetretat.fr .

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie contact@amisetretat.fr

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English : Triathlon d’Etretat

L’événement Triathlon d’Etretat Étretat a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie