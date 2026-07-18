Triathlon d’Etretat Étretat
dimanche 16 août 2026 · Étretat
Informations pratiques
Étretat
Triathlon d’Etretat
Étretat Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 08:30:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Sport, convivialité et bonne humeur sont au rendez-vous avec le Triathlon des Amis d’Étretat ! Constituez votre duo mixte et relevez trois défis un scramble de golf sur 9 trous, une régate de périssoires et une partie de pétanque. Une journée placée sous le signe du partage, qui se clôturera par une remise des prix au Pôle nautique.
Inscriptions
Golf contact@golfdetretat.fr 02 35 27 04 89
Régate de périssoires et concours de boules (gratuit) www.amisetretat.fr .
Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie contact@amisetretat.fr
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English : Triathlon d’Etretat
L’événement Triathlon d’Etretat Étretat a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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