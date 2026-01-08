Triathlon Monumental Nîmes Pont du Gard Esplanade du Pont du Gard Remoulins

Triathlon Monumental Nîmes Pont du Gard

Esplanade du Pont du Gard Avenue du Pont du Gard Remoulins Gard

Tarif : 92 – 92 – 220 EUR

Dossard CD (M) 92 €

Dossard HALF (L) 220 €.

Offre spéciale clubs 10 dossards achetés = 1 offert !

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Un triathlon spectaculaire entre nature et patrimoine !

Nagez sous le Pont du Gard, roulez vers Nîmes, courez entre les monuments historiques.

Une expérience sportive inoubliable au cœur de l’Histoire !

.

Esplanade du Pont du Gard Avenue du Pont du Gard Remoulins 30210 Gard Occitanie +33 6 70 74 80 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Monumental Triathlon Nîmes Pont du Gard

A spectacular triathlon between nature and heritage!

Swim under the Pont du Gard, ride towards Nîmes, run between historic monuments.

An unforgettable sporting experience in the heart of history!

L’événement Triathlon Monumental Nîmes Pont du Gard Remoulins a été mis à jour le 2026-01-08 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard