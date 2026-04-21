Triathlon Sommières-du-Clain
Triathlon Sommières-du-Clain samedi 27 juin 2026.
Sommières-du-Clain
Triathlon
Camping municipal Sommières-du-Clain Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Allez c’est parti, on s’inscrit !!!
Une manche le matin, l’autre l’après-midi.
Par Équipe de 2 ou de 4
Chaque membre de l’équipe fera une seule fois chaque épreuve avec un système de relais pour les équipes de 4. .
Camping municipal Sommières-du-Clain 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 74 93 72
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English : Triathlon
L’événement Triathlon Sommières-du-Clain a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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