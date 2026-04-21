Sommières-du-Clain

Triathlon

Camping municipal Sommières-du-Clain Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Allez c’est parti, on s’inscrit !!!

Une manche le matin, l’autre l’après-midi.

Par Équipe de 2 ou de 4

Chaque membre de l’équipe fera une seule fois chaque épreuve avec un système de relais pour les équipes de 4. .

Camping municipal Sommières-du-Clain 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 74 93 72

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English : Triathlon

L’événement Triathlon Sommières-du-Clain a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou