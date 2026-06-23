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Triathlon T24 Passy Mont-Blanc Route des lacs Passy

Triathlon T24 Passy Mont-Blanc Route des lacs Passy samedi 26 septembre 2026.

Lieu
Route des lacs
Adresse
Base de loisirs des iles Lac de Passy
Ville
74190 Passy
Département
Haute-Savoie
Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
06:00:00
Tarif

Passy

Triathlon T24 Passy Mont-Blanc

Route des lacs Base de loisirs des iles Lac de Passy Passy Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 06:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-26

Le T24 MONT-BLANC PASSY revient pour sa 2ème édition sur le Lac de Passy.
Triathlon de 24h, qui rassemble des participants en individuels et en relais par équipe (2, 4 ou 6 personnes).
Venez vivre une aventure sportive incroyable !
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Route des lacs Base de loisirs des iles Lac de Passy Passy 74190 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes   contact@t24-xtremtriathlon.com

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English : T24 Passy Mont-Blanc Triathlon

The T24 MONT-BLANC PASSY returns for its second edition on Lake Passy.
This 24-hour triathlon brings together participants competing individually and in team relays (2, 4, or 6 people).
Come experience an incredible athletic adventure!

L’événement Triathlon T24 Passy Mont-Blanc Passy a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de Passy

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