Triathlon T24 Passy Mont-Blanc Route des lacs Passy

Passy

Triathlon T24 Passy Mont-Blanc

Route des lacs Base de loisirs des iles Lac de Passy Passy Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 06:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26

Le T24 MONT-BLANC PASSY revient pour sa 2ème édition sur le Lac de Passy.

Triathlon de 24h, qui rassemble des participants en individuels et en relais par équipe (2, 4 ou 6 personnes).

Venez vivre une aventure sportive incroyable !

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Route des lacs Base de loisirs des iles Lac de Passy Passy 74190 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes contact@t24-xtremtriathlon.com

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English : T24 Passy Mont-Blanc Triathlon

The T24 MONT-BLANC PASSY returns for its second edition on Lake Passy.

This 24-hour triathlon brings together participants competing individually and in team relays (2, 4, or 6 people).

Come experience an incredible athletic adventure!

L’événement Triathlon T24 Passy Mont-Blanc Passy a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de Passy