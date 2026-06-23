Triathlon T24 Passy Mont-Blanc Route des lacs Passy
Triathlon T24 Passy Mont-Blanc Route des lacs Passy samedi 26 septembre 2026.
Passy
Triathlon T24 Passy Mont-Blanc
Route des lacs Base de loisirs des iles Lac de Passy Passy Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 06:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26
Le T24 MONT-BLANC PASSY revient pour sa 2ème édition sur le Lac de Passy.
Triathlon de 24h, qui rassemble des participants en individuels et en relais par équipe (2, 4 ou 6 personnes).
Venez vivre une aventure sportive incroyable !
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Route des lacs Base de loisirs des iles Lac de Passy Passy 74190 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes contact@t24-xtremtriathlon.com
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English : T24 Passy Mont-Blanc Triathlon
The T24 MONT-BLANC PASSY returns for its second edition on Lake Passy.
This 24-hour triathlon brings together participants competing individually and in team relays (2, 4, or 6 people).
Come experience an incredible athletic adventure!
L’événement Triathlon T24 Passy Mont-Blanc Passy a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de Passy