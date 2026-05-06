Triathlon Val de Gâtine Verruyes
Triathlon Val de Gâtine Verruyes dimanche 21 juin 2026.
Verruyes
Triathlon Val de Gâtine
Plan d’eau Verruyes Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
TCG79 organise son traditionnel Triathlon Val de Gâtine au plan d’eau de Verruyes ! .
Plan d’eau Verruyes 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine tcg79parthenay@gmail.com
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English : Triathlon Val de Gâtine
L’événement Triathlon Val de Gâtine Verruyes a été mis à jour le 2026-05-06 par CC Val de Gâtine