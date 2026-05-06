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Triathlon Val de Gâtine Verruyes

Triathlon Val de Gâtine Verruyes

Triathlon Val de Gâtine Verruyes dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Plan d'eau

Ville : 79310 Verruyes

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Verruyes

Triathlon Val de Gâtine

Plan d’eau Verruyes Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

TCG79 organise son traditionnel Triathlon Val de Gâtine au plan d’eau de Verruyes !   .

Plan d’eau Verruyes 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   tcg79parthenay@gmail.com

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English : Triathlon Val de Gâtine

L’événement Triathlon Val de Gâtine Verruyes a été mis à jour le 2026-05-06 par CC Val de Gâtine