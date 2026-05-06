Verruyes

Triathlon Val de Gâtine

Plan d’eau Verruyes Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

TCG79 organise son traditionnel Triathlon Val de Gâtine au plan d’eau de Verruyes ! .

Plan d’eau Verruyes 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine tcg79parthenay@gmail.com

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English : Triathlon Val de Gâtine

L’événement Triathlon Val de Gâtine Verruyes a été mis à jour le 2026-05-06 par CC Val de Gâtine