TRIBUTE 100% JOHNNY – CONFLUENCE SPECTACLES Avignon

TRIBUTE 100% JOHNNY Début : 2026-05-23 à 20:00. Tarif : – euros.

SMARTARTECH PRÉSENTE : TRIBUTE 100%JOHNNYTRIBUTE 100% JOHNYY – HOMMAGE AU TAULIERLe tribute « 100 % JOHNNY » met à l’honneur Johnny HALLYDAY à travers un show en live authentique et fidèle à l’esprit du « Boss ». Revivez l’esprit Johnny entre feu, passion et émotions un spectacle musical vibrant et puissant en hommage à Johnny Hallyday, l’icône éternelle du rock français. Ce tribute vous offre une performance vocale, empreinte à la fois de puissance, de tendresse et d’émotion, délivrée par le leader du groupe, Jean-François DAVID, chanteur réputé pour ses interprétations magistrales et sa voix proche de celle du Taulier. Il ne cherche pas à l’imiter, mais il incarne l’homme avec passion et conviction et devient Johnny en faisant revivre l’énergie, la passion et l’émotion du « Taulier ». Il est accompagné par 8 musiciens d’exception, tous reconnus dans le monde musical, avec comme chef d’orchestre, le talentueux musicien André MORNET. Avec des tubes intemporels tels que « Noir c’est noir, Gabrielle, Vivre pour le meilleur, L’envie, Je te promets, Que je t’aime, Allumer le feu » et bien d’autres, le Tribute propose au public une immersion totale dans l’univers de « l’Idole des jeunes », notre véritable icône du rock et de la pop française. Une soirée pleine de souvenirs, d’émotion et d’énergie pour tous les fans de Johnny, et pour ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir une légende de la chanson française.2 HEURES

CONFLUENCE SPECTACLES PLACE DE L’EUROPE 84000 Avignon 84