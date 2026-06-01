Tribute de Coldplay base de loisis SOLAN Moineville
Tribute de Coldplay base de loisis SOLAN Moineville samedi 27 juin 2026.
Moineville
Tribute de Coldplay
base de loisis SOLAN 1 serry Moineville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Tribute de Coldplay par Coldplayers et organisé par la Base de Loisirs Solan
Entrée payante
Buvette et restauration sur place
Réservation par téléphone ou sur QR codeTout public
.
base de loisis SOLAN 1 serry Moineville 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 46 66 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Coldplay tribute by Coldplayers, organized by the Solan Recreation Center
Admission fee
Refreshments and food available on site
Reservations by phone or via QR code
L’événement Tribute de Coldplay Moineville a été mis à jour le 2026-06-17 par MILTOL