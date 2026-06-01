Tribute de Coldplay base de loisis SOLAN Moineville samedi 27 juin 2026.

Moineville

Tribute de Coldplay

base de loisis SOLAN 1 serry Moineville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Tribute de Coldplay par Coldplayers et organisé par la Base de Loisirs Solan

Entrée payante

Buvette et restauration sur place

Réservation par téléphone ou sur QR codeTout public

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base de loisis SOLAN 1 serry Moineville 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 46 66 77

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English :

Coldplay tribute by Coldplayers, organized by the Solan Recreation Center

Admission fee

Refreshments and food available on site

Reservations by phone or via QR code

L’événement Tribute de Coldplay Moineville a été mis à jour le 2026-06-17 par MILTOL