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Tribute de Coldplay base de loisis SOLAN Moineville

Tribute de Coldplay base de loisis SOLAN Moineville

Tribute de Coldplay base de loisis SOLAN Moineville samedi 27 juin 2026.

Lieu : base de loisis SOLAN

Adresse : 1 serry

Ville : 54580 Moineville

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Moineville

Tribute de Coldplay

base de loisis SOLAN 1 serry Moineville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Tribute de Coldplay par Coldplayers et organisé par la Base de Loisirs Solan

Entrée payante

Buvette et restauration sur place

Réservation par téléphone ou sur QR codeTout public
  .

base de loisis SOLAN 1 serry Moineville 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 46 66 77 

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English :

Coldplay tribute by Coldplayers, organized by the Solan Recreation Center

Admission fee

Refreshments and food available on site

Reservations by phone or via QR code

L’événement Tribute de Coldplay Moineville a été mis à jour le 2026-06-17 par MILTOL