Tribute The Police Vibrations, Place Charles de Gaulle, Les Clayes-sous-Bois

Tribute The Police Vibrations Dimanche 21 juin, 21h00 Place Charles de Gaulle Yvelines

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T21:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T21:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

The Police vibrations

À propos

Avec plus de 50 millions d’albums vendus, 6 Grammy awards, et une vingtaine de tubes planétaires, The Police fait définitivement partie des groupes rock de légende.

The Police Vibrations, assurément l’un des meilleurs tribute-bands de The Police, propose de vous faire revivre, avec une fidélité incroyable, l’expérience des concerts mythiques du groupe original.

The Police Vibrations est né de la réunion de 4 musiciens expérimentés, tous animés d’une même passion autour du répertoire de The Police, composé de 5 albums sortis entre 1978 et 1983. Fidèles aux harmonies et au son si particulier du groupe The Police, les musiciens de The Police Vibrations vous feront revivre la magie des singles tels que : Roxanne, So lonely, Walking on the moon, Can’t stand losing you, Message in a bottle, Don’t stand so close to me,

Every breath you take, Synchronicity II…

Une soirée hommage à ne pas manquer !

Leur ADN ?

Respecter autant que faire se peut la façon dont The Police a créé ce fabuleux répertoire. Cela veut dire être le plus fidèle possible aux sons 70/80s, jouer sur les mêmes instruments, ne pas transposer les tonalités des morceaux (pas simple vu la tessiture de Sting), entre autres…

L’autre partie de leur ADN est d’aller chercher et rejouer les versions live les plus intéressantes pour retransmettre l’énergie du groupe original sur scène, en privilégiant l’interaction avec le public pour qu’il devienne aussi acteur du spectacle.

Une soirée hommage à ne pas manquer !

Pascal Bourdier : Chant

Laurent Nezot : Guitare / Choeurs

Philippe Thibaudière : Basse / Choeurs

Julien bonamy : Batterie

Place Charles de Gaulle Place Charles de Gaulle Clayes sous bois Les Clayes-sous-Bois 78340 Yvelines Île-de-France http://www.policevibrations.com http://www.policevibrations.com

The Police vibrations

©thepolicevibrations