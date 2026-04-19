Pouillon

Tricot & Crochet Ciné

Cinéma Pouillon Landes

Tarif : 22.5 – 22.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 09:30:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Imag’in innove vous aimez tricoter en regardant la tv ? Venez le faire entre amis devant une toile de cinéma à l’occasion de la projection de La femme de ménage .

Lumière tamisée, tour de cou lumineux conseillé. Petit déjeuner offert de 9h30 à 10h.

Séances ouvertes à tous, tricoteurs(ses) ou pas.

Imag’in innove vous aimez tricoter en regardant la tv ? Venez le faire entre amis devant une toile de cinéma à l’occasion de la projection de La femme de ménage .

Lumière tamisée, tour de cou lumineux conseillé. Petit déjeuner offert de 9h30 à 10h.

Séances ouvertes à tous, tricoteurs(ses) ou pas. .

Cinéma Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 81 55 48

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English : Tricot & Crochet Ciné

Imag’in innovates: do you like knitting while watching TV? Come and knit with friends in front of a cinema screen for the screening of La femme de ménage .

Subdued lighting, luminous choker recommended. Complimentary breakfast from 9:30am to 10am.

Sessions open to all, knitters or not.

L’événement Tricot & Crochet Ciné Pouillon a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Pays d’Orthe et Arrigans