Tricot & Crochet Ciné Pouillon
Tricot & Crochet Ciné Pouillon dimanche 19 avril 2026.
Pouillon
Tricot & Crochet Ciné
Cinéma Pouillon Landes
Tarif : 22.5 – 22.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 09:30:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Imag’in innove vous aimez tricoter en regardant la tv ? Venez le faire entre amis devant une toile de cinéma à l’occasion de la projection de La femme de ménage .
Lumière tamisée, tour de cou lumineux conseillé. Petit déjeuner offert de 9h30 à 10h.
Séances ouvertes à tous, tricoteurs(ses) ou pas.
Imag’in innove vous aimez tricoter en regardant la tv ? Venez le faire entre amis devant une toile de cinéma à l’occasion de la projection de La femme de ménage .
Lumière tamisée, tour de cou lumineux conseillé. Petit déjeuner offert de 9h30 à 10h.
Séances ouvertes à tous, tricoteurs(ses) ou pas. .
Cinéma Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 81 55 48
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English : Tricot & Crochet Ciné
Imag’in innovates: do you like knitting while watching TV? Come and knit with friends in front of a cinema screen for the screening of La femme de ménage .
Subdued lighting, luminous choker recommended. Complimentary breakfast from 9:30am to 10am.
Sessions open to all, knitters or not.
L’événement Tricot & Crochet Ciné Pouillon a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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