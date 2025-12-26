Tricothé, Médiathèque l’Anima Saint-Martin-de-Seignanx

Tricothé, Médiathèque l’Anima Saint-Martin-de-Seignanx samedi 17 janvier 2026.

Médiathèque l'Anima 2 Rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17

2026-01-17

Un moment pour se retrouver, rencontrer d’autres passionné.e.s et partager autour des activités manuelles et peut-être même en découvrir de nouvelles !
Public ado et adulte Entrée libre.
RDV à partir de 18h.   .

Médiathèque l’Anima 2 Rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 18 96 

