TRICOTIN SWING

Chapelle Saint Jean Crupies Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 18:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Chanson française Flonflon Manouche.

Trio à cordes de répertoire réaliste (Piaf, Trenet, G.Brassens, J.Brel….)

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Chapelle Saint Jean Crupies 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@chapellesaintjean.com

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English :

Chanson française Flonflon Manouche.

String trio with realistic repertoire (Piaf, Trenet, G.Brassens, J.Brel….)

L’événement TRICOTIN SWING Crupies a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux