TRICOTIN SWING Crupies
TRICOTIN SWING Crupies dimanche 23 août 2026.
TRICOTIN SWING
Chapelle Saint Jean Crupies Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 18:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Chanson française Flonflon Manouche.
Trio à cordes de répertoire réaliste (Piaf, Trenet, G.Brassens, J.Brel….)
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Chapelle Saint Jean Crupies 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@chapellesaintjean.com
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English :
Chanson française Flonflon Manouche.
String trio with realistic repertoire (Piaf, Trenet, G.Brassens, J.Brel….)
L’événement TRICOTIN SWING Crupies a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux