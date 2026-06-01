Triguères fait son cinéma C’est quoi cette mamie ? Triguères samedi 27 juin 2026.

Triguères

Triguères fait son cinéma C’est quoi cette mamie ?

Route de Melleroy Triguères Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

L’ASFLT en partenariat avec le Vox organise une séance de cinéma en plein air (22h), avec jeux extérieurs, majorettes et restauration à partir de 19h.

L’ASFLT en partenariat avec le Vox organise une séance de cinéma en plein air (22h), avec jeux extérieurs, majorettes et restauration à partir de 19h. .

Route de Melleroy Triguères 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 88 17 52 11

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English :

ASFLT, in partnership with Le Vox, organizes an open-air cinema (10pm), with outdoor games, majorettes and catering from 7pm.

L’événement Triguères fait son cinéma C’est quoi cette mamie ? Triguères a été mis à jour le 2026-05-31 par OT 3CBO