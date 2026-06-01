Triguères fait son cinéma C’est quoi cette mamie ? Triguères
Triguères fait son cinéma C’est quoi cette mamie ? Triguères samedi 27 juin 2026.
Triguères
Triguères fait son cinéma C’est quoi cette mamie ?
Route de Melleroy Triguères Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
L’ASFLT en partenariat avec le Vox organise une séance de cinéma en plein air (22h), avec jeux extérieurs, majorettes et restauration à partir de 19h.
L’ASFLT en partenariat avec le Vox organise une séance de cinéma en plein air (22h), avec jeux extérieurs, majorettes et restauration à partir de 19h. .
Route de Melleroy Triguères 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 88 17 52 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
ASFLT, in partnership with Le Vox, organizes an open-air cinema (10pm), with outdoor games, majorettes and catering from 7pm.
L’événement Triguères fait son cinéma C’est quoi cette mamie ? Triguères a été mis à jour le 2026-05-31 par OT 3CBO
À voir aussi à Triguères (Loiret)
- Dîner spectacle Triguères 13 juin 2026