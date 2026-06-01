Trio avec piano Festival Fougères Musicales Église Saint-Sulpice Fougères

Fougères

Trio avec piano Festival Fougères Musicales

Église Saint-Sulpice 7 Rue Le Bouteiller Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le violoniste Gabriel Richard, la violoncelliste Emmanuelle Bertrand et le pianiste Pascal Amoyel proposent un programme mêlant romantisme et modernité, autour d’œuvres de Mel Bonis, Franz Liszt, Brahms, Arvo Pärt et Dvořák.

Figure majeure du violoncelle européen, Emmanuelle Bertrand est reconnue pour la sensibilité de son jeu et l’intensité de ses interprétations. Double Victoire de la Musique, elle mène une carrière internationale de soliste et de chambriste, tout en enseignant au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.

Récompensé aux Victoires de la Musique, Pascal Amoyel est salué pour ses interprétations de Chopin et Liszt. Pianiste, compositeur et pédagogue, il se produit dans les plus grandes salles internationales et développe également de nombreux projets mêlant musique, théâtre et littérature.

Violoniste et chambriste reconnu, Gabriel Richard partage sa carrière entre concerts, recherche et transmission. Directeur artistique du festival Fougères Musicales, il enseigne actuellement à la Duke University aux États-Unis. .

Église Saint-Sulpice 7 Rue Le Bouteiller Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 99 48 87

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English :

L’événement Trio avec piano Festival Fougères Musicales Fougères a été mis à jour le 2026-06-03 par OT FOUGERES