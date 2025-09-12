TRIO CANTA LATINO LES GRANDS CRUS CLASSIQUES Saint-Chinian
TRIO CANTA LATINO LES GRANDS CRUS CLASSIQUES Saint-Chinian dimanche 15 mars 2026.
TRIO CANTA LATINO LES GRANDS CRUS CLASSIQUES
Saint-Chinian Hérault
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
« Ce concert aura exceptionellement lieu au Domaine la Madura, Route de Salabert à Saint-Chinian
La formation tourne autour de compositeurs argentins et brésiliens.
Ce concert aura exceptionellement lieu au Domaine la Madura, Route de Salabert à Saint-Chinian
La formation tourne autour de compositeurs argentins et brésiliens. Le chant (Ulrike Van Cotthem) pour la mélodie et le texte plaintif ou joyeux, la guitare (Nathalie Mengual) pour assurer la carrure et le style, le violoncelle (François Ragot) trouve sa place en répondant à la voix, et en structurant l’accompagnement original de ces mélodies qui évoquent parfois les pleurs, parfois la joie.
Une collation conviviale est servie à l’issue du concert (7€). .
Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 37 85 29
English :
« This concert will take place exceptionally at Domaine la Madura, Route de Salabert in Saint-Chinian
The group focuses on Argentinian and Brazilian composers.
German :
« Dieses Konzert findet ausnahmsweise in der Domaine la Madura, Route de Salabert in Saint-Chinian statt
Die Formation dreht sich um argentinische und brasilianische Komponisten.
Italiano :
« Questo concerto si terrà al Domaine la Madura, Route de Salabert a Saint-Chinian
Il gruppo si concentra su compositori argentini e brasiliani.
Espanol :
» Este concierto tendrá lugar en el Domaine la Madura, Route de Salabert en Saint-Chinian
El grupo se centra en compositores argentinos y brasileños.
L’événement TRIO CANTA LATINO LES GRANDS CRUS CLASSIQUES Saint-Chinian a été mis à jour le 2025-09-12 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN