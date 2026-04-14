Trio la Versoix, Les Caves Versoix, Genève

Trio la Versoix Dimanche 26 avril, 17h00 Les Caves Versoix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T17:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T17:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Trio La Versoix, William Michel, Juliette Giovacchini et Gabrielle Richardson Vasques

Originaires de divers coins du monde, ces trois musiciens se sont rencontrés au bord du lac Léman, où la Versoix se jette dans le lac, symbolisant la rencontre harmonieuse de leurs univers variés. Leur collaboration, à l’image de ce fleuve reflète la fluidité et l’échange.

Programme:

Trio en sol mineur de Smetana

Café musique de Paul Schoenfield

Les Caves Versoix Route de Sauverny 6 Genève 1290 Genève 022 950 84 00 https://www.versoix.ch/sites-les-caves-accueil/les-caves/ https://www.facebook.com/lescavesversoix/ [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/concerts/trio-la-versoix-william-michel-juliette-giovacchini-et-gabrielle-richardson-vasques-propose-par-lassociation-des-concerts-des/125e56a8-1c19-4f17-b013-a010a5d96149/event/1574726 »}] Le site des Caves est composé d’une petite salle de spectacle pouvant accueillir entre 80 et 120 personnes selon la configuration de la salle, ainsi qu’un espace bar / lounge indépendant pouvant accueillir une cinquantaine de personnes.

La programmation artistique de la salle est gérée par le Service de la culture de la Ville Versoix, en collaboration avec des particuliers et des associations de Versoix.

Proposé par l’Association des Concerts des dimanches

DR