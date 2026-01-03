Trio Note Oröm Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque Marseille 1er Arrondissement

Trio Note Oröm

Jeudi 30 avril 2026. Cité de la Musique de Marseille L'Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-30

fin : 2026-04-30

2026-04-30

Vigoureusement, joyeusement interprétées, voici des œuvres vocales de trois compositeurs hongrois Béla Bartók, Zoltán Kodály et György Ligeti associées à des chants traditionnels de Hongrie.

Le Trio Nota, composé de Cati Delolme, Gabrielle Varbetian et Mélissa Zantman, explore à trois voix le répertoire de trois compositeurs hongrois Béla Bartók, Zoltán Kodály et György Ligeti mêlé à des chants traditionnels de Hongrie.









Depuis sa création, le trio Nóta envisage son répertoire comme des ouvrages de tisserandes, mêlant aux fibres des musiques populaires celles des musiques dites savantes. La musique hongroise est un parfait exemple de circulation entre les unes et les autres, en particulier à travers l’œuvre des compositeurs qu’elles ont choisi d’interpréter profondément ancrés dans leurs racines musicales hongroises, ce sont aussi des précurseurs et des figures de la modernité. Si les musiques paysannes ont nourri leur œuvre, ce n’est pas juste parce qu’elles leur ont fourni de magnifiques mélodies, mais bien parce qu’ils y ont puisé les éléments qui leur ont permis de développer un nouveau langage artistique.







Cati Delolme assure le choix du répertoire et la direction artistique des projets, mais elles travaillent toutes les trois aux adaptations et aux arrangements.



L’essentiel du répertoire est a cappella, les voix s’accompagnant parfois de percussions, shruti box, cloches tubulaires et flûte kaval. .

Cité de la Musique de Marseille L'Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Vigorously, joyously interpreted, here are vocal works by three Hungarian composers? Béla Bartók, Zoltán Kodály and György Ligeti? combined with traditional Hungarian songs.

