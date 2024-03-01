Balade à travers le quartier Saint-Charles Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Balade à travers le quartier Saint-Charles Square Narvik, gare Saint-Charles 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : 1700.0 Tarif :

Suivez cette courte balade pour découvrir le quartier Saint Charles.

English :

Follow this short stroll to discover the Saint Charles neighbourhood.

Deutsch :

Folgen Sie diesem kurzen Spaziergang, um das Viertel Saint Charles zu erkunden.

Italiano :

Seguite questa breve passeggiata per scoprire il quartiere Saint Charles.

Español :

Siga este corto paseo para descubrir el barrio de Saint Charles.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-01 par Provence Tourisme / Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille