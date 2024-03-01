Balade à travers le quartier Saint-Charles Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Suivez cette courte balade pour découvrir le quartier Saint Charles.
https://www.marseille-tourisme.com/
English :
Follow this short stroll to discover the Saint Charles neighbourhood.
Deutsch :
Folgen Sie diesem kurzen Spaziergang, um das Viertel Saint Charles zu erkunden.
Italiano :
Seguite questa breve passeggiata per scoprire il quartiere Saint Charles.
Español :
Siga este corto paseo para descubrir el barrio de Saint Charles.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-01 par Provence Tourisme / Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille