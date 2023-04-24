Balade à la découverte du quartier de Noailles Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Durée : 45 Distance : 1000.0 Tarif :

Visite libre du quartier de Noailles que l’on surnomme aussi le ventre de Marseille.

https://www.marseille-tourisme.com/ +33 826 50 05 00

English :

Take a free tour of the Noailles district, also known as the belly of Marseille.

Deutsch :

Freie Besichtigung des Viertels Noailles, das auch als Bauch von Marseille bezeichnet wird.

Italiano :

Visita libera del quartiere di Noailles, conosciuto anche come il ventre di Marsiglia.

Español :

Haga un recorrido gratuito por el barrio de Noailles, también conocido como el vientre de Marsella.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-04-24 par Provence Tourisme / Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille