TRIO PÊR-VARI KERVAREC, L’Héritage de Bretagne à la Chapelle Ste Hélène Rue Anatole France Douarnenez

Douarnenez

TRIO PÊR-VARI KERVAREC, L’Héritage de Bretagne à la Chapelle Ste Hélène

Rue Anatole France Chapelle Sainte-Hélène Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Au-delà des notes, le Trio Pêr-Vari Kervarec raconte des histoires. Il tisse des récits ancrés dans la mémoire collective, faisant résonner les mots du breton avec une sincérité poignante. A travers la force de la musique et du verbe, il rappelle que la culture bretonne est une langue vivante, un souffle qui se transmet et se renouvelle sans cesse.

Le Trio Pêr-Vari Kervarec ne se contente pas d’interpréter la tradition il la réinvente avec une sensibilité rare, insufflant une modernité respectueuse à un répertoire qui traverse les âges.

Avec le Trio Pêr-Vari Kervarec, la mémoire d’un peuple ne se fige pas dans le passé elle s’élève, elle danse, elle continue de chanter. .

Rue Anatole France Chapelle Sainte-Hélène Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 80 87 85 55

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L’événement TRIO PÊR-VARI KERVAREC, L’Héritage de Bretagne à la Chapelle Ste Hélène Douarnenez a été mis à jour le 2026-06-12 par OT PAYS DE DOUARNENEZ