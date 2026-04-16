Trio Ramages Bouvières
Trio Ramages Bouvières lundi 25 mai 2026.
Bouvières
Trio Ramages
Château Vieux Bouvières Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 20:00:00
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
Ramages est la rencontre entre Gaël Bourgeault au piano, Juliette Weiss à la contrebasse et Paul Bertin au saxophone et à la composition.
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Château Vieux Bouvières 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 36 94 assolabergerie26@gmail.com
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English :
Ramages is the meeting of Gaël Bourgeault on piano, Juliette Weiss on double bass and Paul Bertin on saxophone and composition.
L’événement Trio Ramages Bouvières a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux