Bouvières

Trio Ramages

Château Vieux Bouvières Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 20:00:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-25

Ramages est la rencontre entre Gaël Bourgeault au piano, Juliette Weiss à la contrebasse et Paul Bertin au saxophone et à la composition.

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Château Vieux Bouvières 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 36 94 assolabergerie26@gmail.com

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English :

Ramages is the meeting of Gaël Bourgeault on piano, Juliette Weiss on double bass and Paul Bertin on saxophone and composition.

L’événement Trio Ramages Bouvières a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux