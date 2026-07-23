Trio Séguières au château de Vaux Château de Vaux Saint-Julien-du-Pinet

Informations pratiques

Saint-Julien-du-Pinet

Trio Séguières au château de Vaux

Château de Vaux 730 chemin du Château de Vaux Saint-Julien-du-Pinet Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Le trio Séguières est composé de Fabienne Pouradier Duteil à la flûte, Corinne Devinant à l’alto et Laure Murard au violoncelle.

Il se produira le samedi 22 août au château de Vaux, à Saint Julien du Pinet.

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Château de Vaux 730 chemin du Château de Vaux Saint-Julien-du-Pinet 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes musique@vaux-en-velay.fr

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English :

The Séguières Trio consists of Fabienne Pouradier Duteil on the flute, Corinne Devinant on the viola, and Laure Murard on the cello.

They will perform on Saturday, August 22, at the Château de Vaux in Saint-Julien-du-Pinet.

L’événement Trio Séguières au château de Vaux Saint-Julien-du-Pinet a été mis à jour le 2026-07-23 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire