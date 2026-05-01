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TRIO THEVENEAU Sainte-Vertu

TRIO THEVENEAU Sainte-Vertu samedi 30 mai 2026.

Adresse : Le 2 à Sainte Vertu

Ville : 89310 Sainte-Vertu

Département : Yonne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 5 5 Autres Tarifs

Sainte-Vertu

TRIO THEVENEAU

Le 2 à Sainte Vertu Sainte-Vertu Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Trois jeunes talents pour une plongée au cœur du répertoire romantique. Au programme Schubert et Brahms dont le célèbre trio n°2 de Schubert.
Le concert se déroulera au milieu des œuvres de l’artiste peintre Joëlle Kem Lika et de sa nouvelle exposition Queens .
Un cocktail dînatoire sera proposé à l’issue du concert.

Camille Théveneau violon
Adèle Théveneau violoncelle
David Salmon piano

Schubert, Brahms

Schubert, Sonatine en la mineur n°2
pour violon et piano
Brahms, Sonate pour violoncelle et piano
n°1 en mi mineur, op 38
Schubert, Trio n°2, Op 100, en mi bémol majeur   .

Le 2 à Sainte Vertu Sainte-Vertu 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 82 51 04  contact@art-n-classic.fr

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English : TRIO THEVENEAU

L’événement TRIO THEVENEAU Sainte-Vertu a été mis à jour le 2026-05-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)