Sainte-Vertu

TRIO THEVENEAU

Le 2 à Sainte Vertu Sainte-Vertu Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Trois jeunes talents pour une plongée au cœur du répertoire romantique. Au programme Schubert et Brahms dont le célèbre trio n°2 de Schubert.

Le concert se déroulera au milieu des œuvres de l’artiste peintre Joëlle Kem Lika et de sa nouvelle exposition Queens .

Un cocktail dînatoire sera proposé à l’issue du concert.

Camille Théveneau violon

Adèle Théveneau violoncelle

David Salmon piano

Schubert, Brahms

Schubert, Sonatine en la mineur n°2

pour violon et piano

Brahms, Sonate pour violoncelle et piano

n°1 en mi mineur, op 38

Schubert, Trio n°2, Op 100, en mi bémol majeur .

Le 2 à Sainte Vertu Sainte-Vertu 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 82 51 04 contact@art-n-classic.fr

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English : TRIO THEVENEAU

L’événement TRIO THEVENEAU Sainte-Vertu a été mis à jour le 2026-05-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)