Triple dose de savoir-faire (visite et dégustation) L’alambic de la Tour d’Albon Albon

Informations pratiques

Albon

Triple dose de savoir-faire (visite et dégustation)

L’alambic de la Tour d’Albon 140 impasse des freesias Albon Drôme

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

12-17 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-06 10:00:00

fin : 2026-08-31 11:30:00

Date(s) :

2026-07-06

Trois univers, trois passions, une seule expérience ! Découvrez en un seul lieu trois univers: l’alambic, la brasserie et la torréfaction. Une immersion au cœur des savoir-faire locaux ponctuée d’échanges passionnants et d’une dégustation conviviale.

.

L’alambic de la Tour d’Albon 140 impasse des freesias Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 33 porte@dromardeche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Three worlds, three passions, one experience! Discover three worlds in one place: the still, the brewery and the roaster. An immersion into the heart of local know-how, punctuated by fascinating discussions and a convivial tasting session.

L’événement Triple dose de savoir-faire (visite et dégustation) Albon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche