Triple Événement Family’s Show Pougne-Hérisson

Triple Événement Family’s Show Cantine de Pougne-Hérisson Pougne-Hérisson 2026-06-20

Triple Événement Family’s Show Pougne-Hérisson samedi 20 juin 2026.

Triple Événement Family’s Show

Cantine de Pougne-Hérisson Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Préparez-vous pour une journée et une soirée de folie !
Ambiance conviviale, musique, jeux, bonne nourriture et bonne humeur au programme !
VIDE GRENIER –
CONCOURS DE PÉTANQUE –
Lots pour les gagnants –
FÊTE DE LA MUSIQUE
Ambiance festive toute la soirée ! –
RESTAURATION & BUVETTE
Chipo Merguez Frites et Boissons fraîches –
TOMBOLA
De Nombreux lots à gagner ! –
Sur réservations.
Venez en famille ou entre amis pour partager un moment festif, convivial et plein de surprises !   .

Cantine de Pougne-Hérisson Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 48 72 61  assofamilysshow@gmail.com

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English : Triple Événement Family’s Show

L’événement Triple Événement Family’s Show Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-03-10 par CC Parthenay Gâtine

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