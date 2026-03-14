Triple Événement Family’s Show

Cantine de Pougne-Hérisson Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Préparez-vous pour une journée et une soirée de folie !

Ambiance conviviale, musique, jeux, bonne nourriture et bonne humeur au programme !

VIDE GRENIER –

CONCOURS DE PÉTANQUE –

Lots pour les gagnants –

FÊTE DE LA MUSIQUE

Ambiance festive toute la soirée ! –

RESTAURATION & BUVETTE

Chipo Merguez Frites et Boissons fraîches –

TOMBOLA

De Nombreux lots à gagner ! –

Sur réservations.

Venez en famille ou entre amis pour partager un moment festif, convivial et plein de surprises ! .

Cantine de Pougne-Hérisson Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 48 72 61 assofamilysshow@gmail.com

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English : Triple Événement Family’s Show

L’événement Triple Événement Family’s Show Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-03-10 par CC Parthenay Gâtine