Triple Événement Family’s Show Pougne-Hérisson
Triple Événement Family’s Show Pougne-Hérisson samedi 20 juin 2026.
Triple Événement Family’s Show
Cantine de Pougne-Hérisson Pougne-Hérisson Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Préparez-vous pour une journée et une soirée de folie !
Ambiance conviviale, musique, jeux, bonne nourriture et bonne humeur au programme !
VIDE GRENIER –
CONCOURS DE PÉTANQUE –
Lots pour les gagnants –
FÊTE DE LA MUSIQUE
Ambiance festive toute la soirée ! –
RESTAURATION & BUVETTE
Chipo Merguez Frites et Boissons fraîches –
TOMBOLA
De Nombreux lots à gagner ! –
Sur réservations.
Venez en famille ou entre amis pour partager un moment festif, convivial et plein de surprises ! .
Cantine de Pougne-Hérisson Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 48 72 61 assofamilysshow@gmail.com
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English : Triple Événement Family’s Show
L’événement Triple Événement Family’s Show Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-03-10 par CC Parthenay Gâtine