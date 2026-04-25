Triple exposition à L’usine ! Uxegney

Uxegney

Triple exposition à L’usine !

Rue Victor Perrin Uxegney Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-31 18:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Jean Duntz développe une pratique textile à la croisée de l’art et de la scène. Il collabore avec des artistes, des troupes de théâtre et des compagnies de danse, pour lesquelles il conçoit des costumes envisagés comme des extensions du corps et du mouvement.

Son travail s’appuie sur une collection de textiles constituée au fil des années qu’il assemble, détourne et réactive. Chaque pièce porte la trace d’une mémoire, d’un usage, d’un territoire.

Avec la série VODOODOO , il donne forme à des figures textiles singulières, à la fois objets et présences, où la matière devient vecteur d’émotion. Entre douceur et tension silencieuse, ces œuvres interrogent le lien entre mémoire, identité et narration.

Robert Hechinger, photographe reconnu pour son regard sensible et authentique, présente sa série Hong Kong Dis moi où tu habites, je te dirai qui tu es.

Son travail se distingue par une attention particulière portée à la lumière et aux atmosphères intimistes.

À travers ses portraits, il cherche à révéler la personnalité et l’émotion de ses sujets avec justesse et sobriété. Il explore également la photographie urbaine, capturant les lignes, les textures et les instants de vie qui animent l’espace public.

Inspiré par le quotidien, il transforme des scènes simples en compositions visuelles chargées de sens. Son objectif est de figer ces moments fugaces où lumière et émotion se rencontrent.

Son oeuvre invite le spectateur à porter un regard nouveau sur le monde qui l’entoure.

Brucero, peintre et illustrateur breton, s’emploie depuis une trentaine d’années à esquisser les contours d’un monde féérique, onirique et fantastique.

Par ses images, il entrouvre les portes du royaume merveilleux de Féérie en s’inspirant non seulement de son encrage en Bretagne, de sa culture celtique plus générale, mais bien au delà encore.

Son univers singulier, coloré et foisonnant, où la nature est omniprésente nous invite au voyage perpétuel à travers les âges, les paysages, les personnages, la magie, la fantasmagorie.

Depuis des années il arpente les chemins de France et d’ailleurs en véritable pèlerin de l’imaginaire et du merveilleux sur les salons littéraires, salons fantastiques et festival de bande dessinée pour défendre la cause de cet Art de niche auquel il a voué sa vie.Tout public

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Rue Victor Perrin Uxegney 88390 Vosges Grand Est +33 6 74 78 41 71

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English :

Jean Duntz develops a textile practice at the crossroads of art and the stage. He collaborates with artists, theater troupes and dance companies, designing costumes as extensions of the body and movement.

His work is based on a collection of textiles built up over the years, which he assembles, diverts and reactivates. Each piece bears the trace of a memory, a use, a territory.

With the VODOODOO series, he gives form to singular textile figures, both objects and presences, where the material becomes a vector of emotion. Between softness and silent tension, these works question the link between memory, identity and narrative.

Robert Hechinger, a photographer renowned for his sensitive, authentic eye, presents his series Hong Kong: Tell me where you live, I’ll tell you who you are.

His work is distinguished by a particular attention to light and intimate atmospheres.

Through his portraits, he seeks to reveal the personality and emotion of his subjects with accuracy and sobriety. He also explores urban photography, capturing the lines, textures and moments of life that animate public spaces.

Inspired by everyday life, he transforms simple scenes into meaningful visual compositions. His aim is to freeze those fleeting moments when light and emotion meet.

His work invites viewers to take a fresh look at the world around them.

Brucero, a painter and illustrator from Brittany, has been sketching the outlines of a magical, dreamlike and fantastic world for some thirty years.

Through his images, he opens the doors to the marvellous realm of Faerie, drawing inspiration not only from his roots in Brittany, but also from his wider Celtic culture.

His singular, colorful and abundant universe, where nature is omnipresent, invites us to a perpetual journey through time, landscapes, characters, magic and phantasmagoria.

For years now, he has traveled the roads of France and beyond as a true pilgrim of the imaginary and the marvelous at literary fairs, fantasy fairs and comic strip festivals, defending the cause of this niche art to which he has devoted his life.

L’événement Triple exposition à L’usine ! Uxegney a été mis à jour le 2026-04-25 par OT EPINAL ET SA REGION